Un riconoscimento internazionale per Giancarlo Frisoni. "Grande il mio legame con San Marino"

Sentiamo Giancarlo Frisoni

E' cominciato tutto in un vecchio casolare, dove da bambino dipingeva su un muro con colori ricavati dalla natura. Nascosto tra gli ulivi del suo giardino, osservava il mondo e si lasciava ispirare. Giancarlo Frisoni, pittore e fotografo, è stato insignito del Premio Internazionale Rimini-Europa in the World. Il riconoscimento, assegnato con cadenza biennale, è dedicato ad artisti, poeti e autori che si sono distinti per il loro impegno nei vari settori. Frisoni cominciò con dipinti che riprendono scorci della Cappella Sistina. Dopo i 20 anni la metamorfosi, verso uno stile contemporaneo. Il filo conduttore è la terra e da lì vengono tutti i colori che usa per le sue tele. A fianco della pittura la fotografia, grazie alla quale l'artista racconta il mondo contadino in cui è cresciuto. Le immagini, immortalate in momenti di vita quotidiana sono esposte in una mostra permanente a Pisa. Al momento della sua inaugurazione, il critico d'arte Vittorio Sgarbi le ha definite non fotografie ma sculture.









"L'arte contemporanea per me - spiega Frisoni - consiste nell'esprimere le proprie emozioni su una tela. La mia arte ora sono dei racconti, dei viaggi di vita in cui entrare dentro".

E poi il legame con San Marino: "Ho sposato una donna sammarinese e ho lavorato sul Titano per 25 anni. Sono molto grato a San Marino perché lì ho fatto le prime mostre importanti: una nella pinacoteca di San Francesco e una nel castello di Borgo Maggiore".