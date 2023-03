Una conchiglia che ha dentro un cuore

SHELL è un'opera animata e filmata sul cuore di una conchiglietta, in STOP MOTION e LIVE ACTION, cioè scatti fotografici montati su disegni trasposti in scene vere sul set (un media che si adatta a un altro: animazione per cinematografia). MARCEL è un cartone americano di Dean Fleischer Camp con Isabella Rossellini candidato all'Oscar sulla ricerca della famiglia perduta (mancanza e abbandono) in commedia agrodolce. Un film piccolo, piccolo, di storie minime (gusci) e oggetti (le cose di casa) semplici come i pensieri dei bambini. Incanto e lirica tratti dal poeta inglese Philip Larkin in THE TREES (“germogli freschi s’allentano e distendono in una verdezza simile al dolore”). Dean è la figura paterna e genitoriale tra nonna e nipote che media fra i due mondi di Marcel. La rete e i network entrano a pieno titolo nel mondo di oggi che a fatica trapela attraverso i media. Un racconto di formazione soprattutto per i genitori.