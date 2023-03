Una voce per San Marino spopola sul web: oltre 130mila visite per l'esibizione dei Piqued Jacks

Una voce per San Marino, il talent che ha premiato i Piqued Jacks con la partecipazione all'Eurovision Song Contest, si conferma un successo sul web. Oltre 25mila gli utenti unici che hanno seguito online la finalissima del 25 febbraio, 21.597 sul sito di San Marino RTV e 4505 su facebook. Visitatori da oltre 48 paesi del mondo si sono collegati per visionare i video postati sul canale youtube di San Marino RTV sulla finalissima, che in due giorni ha totalizzato 4.675 ore viste e 160.395 visualizzazioni.

Con oltre 15.500 tweet l'hashtag #UnaVocePerSanMarino è risultato al primo posto tra i trend più lunghi nella settimana dal 20 al 26 febbraio in Italia, restando in cima alla classifica per oltre 12 ore. Più di 134mila utenti hanno visto il video della performance dei Piqued Jacks alla finalissima sui canali di San Marino RTV e dell'Eurovision Song Contest.