Vaticano, Christmas Contest: a San Marino la finale del concorso

Nel servizio l'intervista a Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali)

Comporre musica è un'arte che richiede armonia e creatività. Papa Francesco lo ha ricordato questa mattina ai giovani musicisti in udienza al Vaticano che parteciperanno al Christmas Contest, concorso musicale legato al Concerto di Natale. Concorso, patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, che in parte si svolgerà proprio a San Marino.

"San Marino quest'anno partecipa, attraverso gli Istituti Culturali e la Segreteria di Stato , all'organizzazione del Christmas Contest - spiega Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali - la selezione, con la finale che si terrà il 30 settembre a San Marino al Teatro Titano con un evento a inviti porterà alla selezione dei tre finalisti che parteciperanno al Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre".

Al Christmas Contest è inoltre collegato il progetto “Il bene fa notizia”, che durante l'estate ha offerto un'importante possibilità formativa a giovani di paesi lontani.

"Papa Francesco è stato estremamente umano. Come già nelle altre occasioni - aggiunge Rondelli - ha avuto parole di sostegno e motivazione per i giovani soprattutto sulla creatività e sul fatto che il talento e lo studio vadano di pari passo per creare del bello. Bello che si vedrà sul palco del Titano anche grazie ai fiori dell'Associazione Fioricoltori Italiani con anche Mara Verbena".

Nel servizio l'intervista a Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali)