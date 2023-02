Verso la finale di “Una voce per San Marino”: annunciato il Premio Di Meo per artisti emergenti

Il servizio di Silvia Pelliccioni

Dritti verso la Finalissima di "Una Voce per San Marino". Sabato 25 febbraio sarà grande spettacolo sul palco del Nuovo di Dogana. Come lo scorso anno, Segreteria di Stato al Turismo, Media Evolution e San Marino Rtv scelgono Milano per incontrare la stampa e annunciare le ultime novità. La serata sarà condotta come nel 2022 da Jonathan Kashanian con Senhit. Prima però le semifinali, 4 più un ripescaggio, in onda su Rtv a partire da questa sera.

In totale oltre 100 artisti, - elenco completo consegnato ai presenti - tra emergenti e nomi affermati, tra cui Eiffel 65, Roy Paci, Moreno, Francesco Monte, Lorenzo Licitra. Forfait all'ultimo di Pamela Prati. Solo in 22 saliranno sul palco della finale, il 25 febbraio. Annunciata intanto una grande sorpresa, ma per ora bocche cucite.

Non poteva mancare nell'occasione l'omaggio al Direttore di Rtv, Ludovico Di Meo, prematuramente scomparso lo scorso 29 gennaio. Di Meo aveva messo nel progetto “Una Voce per San Marino” passione ed esperienza sul campo. Voleva imprimere al festival e di riflesso alla Tv di Stato una spinta alla crescita e ad affermarsi nel panorama nazionale ed internazionale. Il ricordo commosso del Segretario Pedini Amati che annuncia l'istituzione un Premio emergenti a lui intitolato.

Dal debutto dello scorso anno, da cui è uscito vincitore Achille Lauro con 'Stripper', insomma il contest cerca nuovi successi e si propone ancora una volta come trampolino di lancio per talenti in Europa.

Nel video le interviste all'Avv. Vittorio Costa, Media Evolution; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo; Denny Montesi, Media Evolution; Giordano Tittarelli, Media Evolution; Alessandro Capicchioni, Capodelegazione San Marino ESC.