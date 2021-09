Visita a Tactilia per i ragazzi delle scuole, prossimo obiettivo riprodurre la vecchia Pieve

Quando un'installazione all'aria aperta diventa un simbolo di inclusione e di cultura per tutti, al di là delle condizioni fisiche di ognuno. Nuova visita guidata, questa volta per i ragazzi delle scuole elementari di Domagnano, all'esposizione "Tactilia" al Cantone panoramico di Città: installazione per consentire anche ai non vedenti di conoscere la storia di San Marino e di alcuni monumenti più importanti.

Il percorso - inaugurato nel 2019 sulla base del progetto di Sara Forcellini e Fabio Fabbri - ha come opere principali una riproduzione tattile della tempera del Retrosi presente nell'Aula consiliare di Palazzo Pubblico e della Domus Magna Comunis, edificio precedente all'attuale Palazzo, ma il progetto è in continua evoluzione. L'auspicio dei curatori, infatti, è completare un primo nucleo di "Tactilia" con la riproduzione dell'antica Pieve: altro luogo simbolo della storia sammarinese.