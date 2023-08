Voce e intensità: il palco del Reffi è tutto di Fiordaliso e la San Marino Concert Band

Gran finale con l'ultima delle “Tre serate di emozioni”. Zarrillo, Povia – e non sono mancate le polemiche – ma domenica 13 agosto alle ore 21.15 con ingresso libero, il palco del Campo Bruno Reffi è tutto per Fiordaliso, accompagnata naturalmente dalla San Marino Concert Band, il vero quid per la buona riuscita di questi live.

Più di 40 anni di carriera, milioni di dischi venduti nel mondo, la sua voce graffiante, riconoscibile per intensità di interpretazione e colore. La gente ama Fiordaliso, i suoi successi – da “Una sporca poesia” a “Oramai”, “Non voglio mica la luna”; "Se non avessi te", "Il mare più grande che c'è", fino all'ultima sua partecipazione a Sanremo nel 2002 con “Accidenti a te” – insomma, il pubblico la segue sempre con grande affetto. L'artista si divide con professionalità tra musica, teatro e tv: e chissà che non la rivedremo presto sul palco dell'Ariston.

Nel video tutta la simpatia di Fiordaliso insieme al M° Dino Gnassi, Direttore della San Marino Concert Band e ideatore delle "Tre Serate di Emozioni".