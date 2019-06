“Volontariato e scuola”: il nuovo programma per avvicinare gli studenti al mondo della solidarietà

"Volontariato e scuola"

Acquisire crediti formativi extra tramite attività e progetti solidali da svolgere durante l'anno scolastico. È lo scopo del progetto “volontariato e scuola” che ha riunito al Multieventi, in occasione dell'ultimo giorno di lezioni a San Marino, studenti ed insegnanti della Scuola Secondaria Superiore e associazioni socio sanitarie del Titano.

Un'iniziativa che rientra nelle innovazioni delle modalità di svolgimento dell'esame di maturità introdotte a fine gennaio. “Sono una serie di attività pensate per valorizzare il profilo culturale dei ragazzi” spiega la Segreteria alla Sanità. L'idea di fondo è quella di coinvolgere in modo diretto le associazioni interessate e i giovani, nell'ambito di progetti educativi e formativi mirati ad educare al rispetto per gli altri e per se stessi. Tutti i ragazzi hanno la possibilità di scegliere, parlando con i referenti delle associazioni, tempi e modalità di partecipazione ai progetti e alle attività che verranno portate avanti durante il prossimo anno scolastico. Un progetto che vuole inoltre contribuire a sviluppare l'identità individuale, sociale e la capacità di mettersi in gioco.