A San Marino la prima giornata dedicata alla Space economy

Si è conclusa la prima giornata di San Marino Aerospace. La prima edizione di questo evento, che punta a diventare biennale. Questa mattina il taglio del nastro con la Reggenza. Il Titano vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista, grazie a collaborazioni con i colossi della space economy.

Tra questi sicuramente c'è l'agenzia spaziale europea, che con i suoi rappresentanti partecipa ai panel della manifestazione e tramite uno stand dà la possibilità alle start up di farsi conoscere e strappare anche contratti che finanzino le loro attività, come ci ha spiegato Sabrina Ricci, IA ecosystem manager di ESA.

Al Multieventi un’area espositiva con oltre 100 stand. Una grande opportunità per San Marino, che ha già instaurato un tavolo di sviluppo congiunto con l'Italia e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A rappresentarlo il viceministro Valentino Valentini, ricevuto anche in udienza e insignito dell'onorificenza di Sant'Agata.

Nel pomeriggio un incontro sul delicato tema della cybersicurezza con l’intervento dell’Ambasciatrice Elisabetta Belloni, Direttore Generale del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) e un forum organizzato da Camera di Commercio e Agenzia dello Sviluppo Economico di San Marino per la presentazione “San Marino: a business-friendly environment”.