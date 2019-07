Abu Dhabi: a margine del "Climate Meeting" l'incontro tra il Segretario Michelotti ed il DG di IRENA, l'agenzia intergovernativa per la promozione delle energie rinnovabili

Concluso, ad Abu Dhabi, il “Climate Meeting”. Alla conferenza preparatoria del Vertice ONU sui cambiamenti climatici, anche l'intervento del Segretario di Stato Augusto Michelotti che, a margine dei lavori, ha incontrato Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA: l’agenzia internazionale per le energie rinnovabili con base negli Emirati Arabi Uniti e in Germania. Tra le iniziative discusse la possibilità di svolgere attività formative a favore di tecnici e professionisti sammarinesi; il coinvolgimento in progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; la partecipazione del Titano ad eventi internazionali di promozione. IRENA, infatti, supporta gli Stati nella transizione verso un’economia energeticamente sostenibile, mettendo a disposizione competenze tecnologiche e finanziarie e favorendo la cooperazione tra Paesi.