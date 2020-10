AmCham nomina John Mazza: ponte tra Italia e America

John Mazza è stato nominato Rappresentante Locale per San Marino per il prossimo biennio: ad annunciarlo è AmCham Italy. È la Camera di Commercio americana in Italia - affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese - ed ha il compito di favorire le relazioni economiche e culturali tra i due Stati. Fra gli obiettivi, il supporto alle imprese che intendono internazionalizzarsi e sviluppare le proprie attività nel mercato statunitense.





John Mazza, nato a New York nel 1984, oggi dottore commercialista e consulente d'impresa con Studio nella Repubblica, dichiara: “Promuovere, sul piano internazionale, le relazioni economiche significa creare e diffondere benessere e sviluppo”; in questo ambito l'AmCham rappresenta una grande opportunità, un'occasione per sviluppare i rapporti di collaborazione tra Italia e America.

