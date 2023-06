ASDICO al Governo: “La legge sul consumo non può attendere"

E' l'appello di Asdico perché “la legge sul consumo, in prima lettura da 12 anni, non rimanga chiusa nei cassetti”. Un messaggio che il Presidente Mirko Battazza indirizza alla neo-maggioranza: “il Congresso di Stato ha deciso di superare la crisi politica e di continuare la legislatura. Una soluzione che per i cittadini-consumatori non va sprecata”. Parla di “lacuna inaccettabile, che lascia migliaia di consumatori senza un chiaro e definito quadro di diritti e tutele”. E invoca come urgenti misure mirate alla riduzione dei costi energetici, dei tassi di interesse per la prima casa e il miglioramento dei servizi sanitari”.