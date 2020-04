Coronavirus: UNAS chiede interventi su contributi, affitti e sostegno ai titolari d'impresa

In una nota UNAS illustra le sue tre istanze d'arengo presentate nella giornata di ieri, in cui si richiedono interventi a supporto degli artigiani e delle PMI.

La prima chiede sostegno economico materiale ai titolari d'impresa, attraverso un fisso mensile da accreditare sulla Smac o in detrazione dai prossimi contributi. "Il lavoro della piccola impresa - scrivono gli artigiani - permette ai più di vivere dignitosamente, ma un blocco improvviso, prolungato e totale dell’attività non solo è frustrante, ma rende questi cittadini privi di ogni forma di ammortizzatore sociale". Chiesta anche l'abolizione del minimo figurativo per l'anno 2020, dando la possibilità di versare i contributi sul reddito percepito e dichiarato. L'obiettivo è di permettere a coloro che non supereranno la soglia, per via della crisi, di non "sopportare costi fissi su redditi non percepiti". Chiesto, infine, un provvedimento finalizzato a congelare i canoni di affitto anticipati per le attività di impresa, che vengono pagati anche con 12 mesi di anticipo.

UNAS ricorda che non è nuova ad utilizzare lo strumento delle istanze ma si augura, per la prima volta, che "non arrivino in Consiglio Grande e Generale, perché già soddisfatte da provvedimenti normativi urgenti per la categoria".

