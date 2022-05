Decreto incentivi: interventi per riconvertire chi ha perso il lavoro, formazione e occupazione femminile

Nuove strategie per incentivare l'occupazione e la formazione. Con il decreto 79/2022 il Governo punta a migliorare la condizioni dei lavoratori. Tra gli obiettivi: la riconversione professionale di chi proviene da settori in difficoltà verso comparti in crescita, il reinserimento dei disoccupati di lungo corso, l'inserimento in azienda di nuovi dipendenti se si avvicina il pensionamento di un altro lavoratore e il sostegno all'occupazione femminile.

Per l'inserimento lavorativo di chi non ha ancora avuto molta esperienza è, ad esempio, previsto un sistema di esenzione dall'imposizione relativa ai contributi. Nel decreto vengono stabiliti anche incentivi per il turnover pensionistico, insieme a uno sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, incentivi per affiancare un lavoratore alla dipendente in gravidanza e misure per favorire il part time post-partum. Sono solo alcune delle disposizioni, tra le quali anche regole aggiornate sugli stage aziendali, sui corsi di formazione per chi non lavora e sul prestito d'onore per l'alta formazione all'estero.

Dall'Anis alcune critiche ai contenuti del decreto. Gli industriali apprezzano il tentativo di creare un “testo unico” - come si legge sul settimanale economico Fixing - ma segnalano alcune criticità. “Gli incentivi - sottolinea Anis - sono “principalmente subordinati all'assunzione a tempo indeterminato e prevedono livelli minimi che non si conciliano con le esigenze organizzative delle imprese e con gli equilibri interni da rispettare”. E devono ancora arrivare diversi regolamenti connessi al decreto, aggiunge l'associazione.

"Non vedo carenze. Ci siamo confrontati tanto. Sono sicuro - risponde il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini - che il documento normativo sarà in grado di dimostrare a tutti, anche ai più scettici, quanto invece sia assolutamente opportuno lavorare nei termini" stabiliti dal decreto.

Nel servizio, l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro)