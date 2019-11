Ilaria Bifarini: "le liberalizzazioni sono un'arma a doppio taglio"

Nel video l'intervista all'economista Ilaria Bifarini

Nell'intervista ad Ilaria Bifarini - che si definisce "bocconiana redenta" - un'analisi anche dello scenario globale. Economista "eterodossa", fortemente critica nei confronti del fenomeno del neoliberismo; Bifarini auspica "un freno alle liberalizzazioni", specie in quest'epoca di "globalizzazione incontrollata". Da qui - afferma - la necessità di un "protezionismo limitato", che non chiuda ai prodotti che vengono dall'estero, ma che tuteli i lavoratori ed i consumatori, con limiti e garanzie alla qualità del prodotto e alla tutela del lavoro. Tutto ciò, continua, "non significa che il modello ideale sia quello monopolistico", perché ciò "porta ad asimmetrie e posizioni dominanti che vanno scongiurate".