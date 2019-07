L'unione sammarinese commercio e turismo: "Inadeguata la Segreteria al Territorio"

L'unione sammarinese commercio e turismo "al punto del non ritorno", denuncia l'inadeguatezza della Segreteria per il Territorio e Ambiente. "Nonostante la raccolta firme effettuata in Centro Storico, per il posizionamento di una semplicissima cartellonistica, fra l’altro già approvata da tempo, stiamo aspettando risposte da oltre un anno. Così come non sono arrivate risposte in merito alla gestione delle richieste dell’occupazione del suolo pubblico, concesso ad una parte di operatori e negato, senza fornire motivazioni e diniego scritto, ad altri che ne avevano fatto richiesta creando di fatto una disparità di trattamento intollerabile". Parliamo infine dei molteplici documenti ufficiali e protocollati, da noi prodotti, inviati alla Segreteria in oggetto, che riguardano nello specifico il settore edile. Dopo un incontro informale svoltosi ad ottobre 2018, dove si portavano all’attenzione del segretario al Territorio e di tutto il suo staff le criticità provocate dai provvedimenti inseriti nel testo unico, ad oggi non si è riusciti ad ottenere né risposte né fattive azioni.