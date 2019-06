La società francese Lunalogic lancia la sua offerta per il salvataggio e il rilancio di Banca Cis

Importanti spiragli finanziari si prospettano a San Marino - lo riporta una nota di Media Romagna - secondo sui in queste ore si sta concretizzando l'offerta della società Lunalogic, importate gruppo francese con sede a Parigi per il salvataggio e quindi il rilancio della Banca Cis di San Marino. L'istituto di credito "Banca Cis" è in amministrazione straordinaria e la scorsa settimana è stato prorogato il blocco dei pagamenti.

Nel piano industriale di Lunalogic - anticipa la cooperativa romagnola - è previsto il mantenimento dell’attuale forza lavoro e l’assunzione di ulteriori 15 unità nei prossimi due anni. Nello specifico dell'offerta presentata l'azienda francese è specializzata in gestione di grandi capitali quali Wealth Management e Private Banking con una particolare vocazione per l’innovazione e la digitalizzazione dei sistemi finanziari. Inoltre Lunalogic punta gran parte del suo core business sullo sviluppo e sull'innovazione. A partire, visto che è un gruppo al femminile, dalla propria strutturazione interna.

Lunalogic, realtà aziendale guidata da Fadila Palmer, è alto membro di Finance Innovation creato dal Ministero del Tesoro francese per innovare il sistema finanziario francese. Domani, martedì 25 giugno, si dovrebbe tenere un primo incontro fra gli acquirenti e Banca Centrale per analizzare l'offerta e comprendere la strategia e la formulazione dell'offerta d'acquisto.

Seguiranno aggiornamenti