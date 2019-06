Mercatone Uno: presidente Bonaccini, Governo valuti reddito di cittadinanza

Stefano Bonaccini

"Pensiamo che il Governo debba anche valutare se il reddito di cittadinanza possa essere utilizzato persino per situazioni come questa". Così, a margine di un convegno, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, interviene sulla vicenda della Mercatone Uno alla luce del fallimento di Shernon Holding - che ne aveva acquisito il marchio lo scorso anno - dichiarato dal Tribunale di Milano. Una vicenda in cui la Regione, assicura, è pronta a fare "tutta la propria parte" per tutelare i lavoratori della società imolese: 450 emiliano-romagnoli sui 1.800 complessivi a livello nazionale.

Sentiamo Stefano Bonaccini, Presidente E.R.