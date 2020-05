Osla: debito pubblico e sviluppo, serve un piano di rilancio

“Debito pubblico e sviluppo, fondamentale un piano di rilancio dell'economia” così Osla, che nel ribadire il NO fermo alla patrimoniale in una nota stampa lancia un monito alla politica: “il prestito da 500 milioni non può essere speso in forme di assistenzialismo ma deve servire a finanziare progetti di sviluppo per creare lavoro. Deve servire da volano per l'economia, per realizzare nuovi investimenti privati”. Osla ribadisce la richiesta alle istituzioni di convocare un tavolo per fronteggiare l'emergenza economica.

Qui il comunicato Osla integrale