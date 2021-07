Osla insoddisfatta delle modifiche apportate al Decreto: "Così non si aiutano le imprese"

L'Osla accoglie con stupore e amarezza le modifiche apportate in Consiglio Grande e Generale, in sede di ratifica, al Decreto delegato sul lavoro occasionale emanato nei giorni scorsi. “Modifiche che non aiutano le imprese poiché prevedono – spiega l'Organizzazione degli Imprenditori - un aggravio dei costi a carico delle aziende che intendono avvalersi di un lavoratore occasionale: il 4% in più sulla tariffa oraria del lavoratore e l’1% in più sui contributi alla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali”. Osla insoddisfatta anche per il metodo. “L’emendamento votato dall’Aula – sottolinea infine - è arrivato all’improvviso e non è stato in alcun modo condiviso con le associazioni di categoria, cosa che invece era avvenuta con il decreto originalmente licenziato dal governo”.