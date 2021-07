Riforma pensioni, Busignani (UCS): “Prima di chiedere nuovi sacrifici, si potenzi il welfare”

Dopo la nuova tornata di incontri sulla riforma pensionistica interviene l'Unione Consumatori Sammarinesi. Per la Presidente Francesca Busignani: “bene parlare di riforme, ma vanno bilanciate nella vita reale per non innescare un recesso del potere d'acquisto” – dice – chiedendo che quando si pensa di introdurre nuovi “sacrifici e di ridurre per i cittadini risorse economiche acquisite o future si debba in parallelo creare un welfare-state a loro sostegno. Prima di mettere mano alla riforma pensionistica – dice ancora – iniziamo a fare pagare i contributi alle ditte che non li hanno versati e che danneggiano indirettamente anche quelle oneste che li pagano”. Una riforma – chiosa UCS – non può “essere basata solo un calcolo ragionieristico, soprattutto se i numeri da cui si parte non sono scorporati da quelli per le pensioni sociali o dal non versato di alcune ditte inadempienti”.