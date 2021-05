San Marino all'Arabian Travel Market per rilanciare il turismo nel mondo

Debutto di San Marino all'Arabian Travel Market di Dubai, evento internazionale dedicato al turismo che quest'anno, con il tema "Una nuova alba per i viaggi" e 28 edizioni alle spalle, è dedicato alla ripresa del settore dopo la pandemia. Destinazioni turistiche di tutto il mondo i partecipanti, da oltre 60 Paesi, che per quattro giorni mettono in mostra, al Dubai World Trade Centre, ospitalità, attrazioni e potenzialità dei loro territori.

Ed è stato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, a presentare San Marino, questa mattina, alla stampa emiratina: “una destinazione per diversi tipi di viaggiatori”, ha sottolineato, capace di offrire storia, cultura, arte, buon cibo e anche shopping, con l'imminente inaugurazione del San Marino Outlet Experience. “La grande sfida - ha aggiunto il Segretario – è fare sapere che San Marino esiste e fare conoscere tutto quello che ha da proporre”. Ma l'incontro, davanti ad una platea incuriosita nel vedere San Marino sulla cartina geografica dell'Italia, è stato anche l'occasione per presentare il Padiglione di San Marino ad Expo 2020 Dubai, i suoi temi principali, dal turismo al sistema Paese, e il suo logo, ispirato alla fibula del Tesoro di Domagnano, esposta proprio qui negli Emirati Arabi, al Louvre di Abu Dhabi.

Nel video l'intervista a Mauro Maiani, Commissario generale per Expo 2020 e Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi.