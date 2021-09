Segreteria Territorio: a disposizione dei cittadini una guida agli incentivi per l'efficientamento energetico

Sentiamo Stefano Canti

Uno strumento agile, efficace. La “sintesi di un percorso”, è stata definita questa guida; dove sono illustrati gli incentivi per l'efficientamento energetico introdotti dalla Finanziaria 2020, e dal decreto dello scorso giugno, che ha aggiornato la normativa in materia, equiparandola – sottolinea la Segreteria - “alle direttive europee più all'avanguardia”. Ricordate ad esempio le disposizioni in tema di rinnovabili, sull'utilizzo di materiali più performanti, e quelle riguardanti gli impianti fotovoltaici a “distanza”. E soprattutto, in questo piccolo opuscolo, sono indicate le procedure da compiere per l'accesso ai benefici. La Segreteria ribadisce come sostenibilità e green economy siano le linee guida delle politiche legate all'ambiente. La guida sarà distribuita ad associazioni di categoria ed ordini professionali; ma tutti potranno usufruirne, essendo scaricabile dal portale dello Sportello Unico per l'Energia. Un processo di semplificazione che non riguarda solo la sfera informativa, ma anche quella organizzativa. I cittadini interessati a queste tipologie di interventi, infatti, avranno d'ora in poi un unico interlocutore: il nuovo Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza (UPAV); frutto del lavoro di riordino degli uffici e dell'ottimizzazione delle funzioni del Dipartimento Territorio.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti - Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente