Ucs: "Tante le problematiche non risolte, nostro impegno anche col nuovo Governo"

L'Unione consumatori sammarinesi fa il punto su una serie di questioni che, scrive, "non si sono risolte nella scorsa legislatura" e che "non possono più essere rimandate". E si appella indirettamente al nuovo Governo, anticipando che saranno chiesti incontri con i singoli Segretari di Stato. In primis, l'Ucs chiede una legge sul consumo e si focalizza sulla questione bollette Aass, sul caso targhe, sulle case popolari con, spiega, la cifra del tetto massimo per l'assegnazione ferma al 1994. Necessaria, poi, per l'Unione consumatori, una "sburocratizzazione reale".