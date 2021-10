Unas, le sfide del nuovo Presidente tra continuità ed innovazione

Luigi Ceccoli, 55 anni, parrucchiere di professione, storico associato della associazione e vice presidente uscente, guiderà Unas nel prossimo triennio tra continuità e nuove sfide quali Iva, Europa, sburocratizzazione. Nella sua relazione il presidente Ceccoli ha elencato i temi sul tavolo ed ha voluto porre un particolare accento alle prospettive di sviluppo delle imprese artigiane e del mercato del lavoro.

“La formazione e la cultura delle nostre imprese possono essere delle leve strategiche per avvicinare le persone al mondo artigianale e delle piccole imprese. Occorre sviluppare politiche di rilancio della formazione tecnica e professionale sia per i giovani e per i meno giovani. Riconvertire, ricollocare, quelle figure che hanno acquisito esperienze che si rivelano in età matura, aiutandoli a colmare quella parte tecnica, possono diventare una risorsa importante, creando dei canali privilegiati d'ingresso per avvicinarli al nostro mondo.









Altresì Percorsi di formazione dedicati a chi un lavoro c'è la già, per migliorare e aggiornare le competenze, soprattutto in una fase di profonda trasformazione tecnologica, favorendo così una crescita professionale e personale all'interno della vita lavorativa. Allo stesso modo non deve essere trascurata la possibilità della formazione per imprenditori, mirata per lo sviluppo d'impresa: in un mondo che cambia in continuazione, e in questi tipi di investimenti dobbiamo farci riconoscere un sostegno alla buona volontà imprenditoriale. Da oggi nelle case dei sammarinesi l'Agenda dell'artigiano.

Nel video l'intervista a Luigi Ceccoli