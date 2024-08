Bellaria, imprenditore pestato e rapinato: "Questo il video della mia aggressione"

“Questo è il video della mia aggressione e rapina avvenuta venerdì notte, ripreso dalle telecamere di sicurezza del parcheggio, purtroppo la qualità non è massima. Chiedo in ogni caso a chiunque pensa di poter riconoscere l’auto o uno dei malviventi un aiuto per assicurarli alla giustizia, contattando i carabinieri di Bellaria Igea Marina”. È quanto scrive sui propri profili social Alessandro Zavatta, socio del Beky Bay ed ex assessore comunale.

Zavatta è stato vittima di rapina violenta. Secondo una prima ricostruzione, i due soggetti hanno aspettato che l'imprenditore uscisse con la macchina dal parcheggio di via dei Mille, poco lontano dal locale del lungomare. Quando Zavatta si è fermato in attesa che si sollevasse la sbarra, gli aggressioni lo hanno trascinato fuori dall'auto per poi rubargli lo zaino e scappare a tutta velocità con un'auto. Il misfatto è accaduto verso l'1:30 nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

“Dai primi tentativi di ricostruzione – continua Zavatta su Facebook – è certo che abbiano percorso via nino Bixio fino all’incrocio con via Castellabate. Sul lampione in strada c'è una telecamera 360° del Comune che forse avrebbe potuto riprendere la targa però, purtroppo, pare non fosse funzionante. Quindi, nella disperazione, provo a chiedere aiuto per individuare i colpevoli…”.

“Poteva andarmi molto peggio – afferma il bellariese al Resto del Carlino -. Per fortuna non hanno leso organi vitali, né mi hanno causato gravi traumi; soltanto qualche taglio e lesione, soprattutto all'orecchio”. Poi l'appello: “Nello zaino c'erano soldi, un laptop ed effetti personali. Dentro il portatile ci sono anni di lavoro; spero di poter riavere almeno quello”.