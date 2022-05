Cade da un gioco nel parco: grave bambino di 11 anni

Sbalzato da un gioco nel parco della scuola in Via Tenuta, a Villa Verucchio: è accaduto intorno alle 18.00 ad un bambino di 11 anni, volato a terra sbattendo violentemente il capo e il mento per cause tuttora in corso di accertamento. Subito allertato l'elisoccorso da Ravenna, l'11enne è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Sul posto tre pattuglie del Carabinieri: indagini aperte, non si escludono sviluppi attraverso la raccolta delle testimonianze dei presenti.