Capodanno: vince la tradizione, la maggioranza festeggerà a casa

Per il cenone di Capodanno le famiglie italiane spenderanno in media 97 euro, con la maggioranza (51%) che festeggerà a casa, accogliendo in media 7 persone a tavola. È quanto emerge dall'indagine di Coldiretti. Il 28% degli italiani si recherà da parenti o amici, il 19% opterà per ristoranti, agriturismi e pizzerie, mentre solo il 2% deciderà all'ultimo momento.

Sulle tavole prevarranno i piatti della tradizione: le lenticchie protagoniste assolute per l’83% delle famiglie, seguite da zampone e cotechino (74%) e uva (52%). Immancabile il pesce, con una vasta gamma che va dalle alici e vongole fino a sogliole, triglie, anguilla e capitone. Anche la frutta locale si conferma preferita rispetto a quella esotica, con una percentuale dell’88% contro il 34%. Per il brindisi, lo spumante si attesta come la scelta principale per l’83% degli italiani.

Le spese varieranno anche a livello territoriale: al Sud la spesa media prevista è di 112 euro, seguita dal Centro con 104 euro, le Isole con 100 euro, fino agli 86 euro del Nord-Ovest e agli 84 euro del Nord-Est. Il divario emerge anche a livello generazionale: i giovani tra i 18 e i 34 anni prevedono di spendere in media 111 euro, quasi il doppio rispetto agli over 64, la cui spesa si attesta intorno ai 70 euro. L’indagine di Coldiretti conferma però la centralità del cenone di Capodanno nella cultura italiana, che resiste nonostante le diverse disponibilità economiche e il mutare delle abitudini.