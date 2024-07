Ciclisti trovarono 400 euro, ora la donazione all'Oncologia pediatrica di Rimini

Si conclude con una donazione all'Oncologia pediatrica di Rimini la vicenda di alcuni ciclisti di Cervia (Ravenna) che oltre un anno fa, era il 7 gennaio del 2023, avevano trovato lungo la passerella ciclopedonale del ponte nuovo di Cesena un mucchio di banconote di grosso taglio dell'ammontare complessivo di 430 euro. In quella occasione il gruppo di amici ha deciso di prendere in custodia il denaro e di consegnarlo alla Polizia Locale chiedendo di restituirlo al proprietario.

"Nonostante il meticoloso lavoro svolto dagli agenti e la preziosa collaborazione degli istituti di credito contattati - commenta l'assessore cesenate Luca Ferrini - le ricerche non hanno prodotto alcun esito positivo. In più, a distanza di un anno dal ritrovamento, nessuno si è fatto vivo per rivendicare la proprietà, e la somma, così come prevede la normativa, è tornata nella disponibilità dei ciclisti di Cervia che hanno deciso di non tenere il denaro ma di devolverlo con grande generosità alla Oncoematologia Pediatrica di Rimini. Un bellissimo gesto di prossimità che si somma al nobile gesto civico del gennaio 2023 a dimostrazione del fatto che le brave persone ci sono".

A seguito del rinvenimento del denaro il gruppo di ciclisti è stato ricevuto dall'amministrazione comunale di Cervia ottenendo il plauso del sindaco Enzo Lattuca per essersi attenuti al Codice civile.