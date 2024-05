Frode fiscale nel commercio di materiali inerti: 4 arresti a Rimini

I dettagli dell'operazione (video della Guardia di Finanza)

La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito all'alba un'operazione contro una frode fiscale nel commercio di materiali inerti, che ha portato all'arresto di quattro persone, due in carcere e due ai domiciliari. Dovranno rispondere di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, trasferimento fraudolento di valori e calunnia.



Disposto anche il sequestro preventivo di cinque complessi aziendali e della cifra di 2.183.474 euro, relativi a reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In corso 44 perquisizioni in tutta Italia in un'operazione che coinvolge oltre 50 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Rimini. L'operazione è stata eseguita con il coordinamento della Procura e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Messina.

Seguiranno aggiornamenti