Frode fiscale per centinaia di milioni, smantellata banda cinese

Vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia, comprese le regioni Marche ed Emilia Romagna, un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Il Gip di Macerata ha emesso misure cautelari personali e reali nei confronti di 33 soggetti, con sequestro di beni e disponibilità finanziarie per più di 116 milioni di euro. La frode fiscale internazionale era realizzata attraverso numerose imprese in realtà inesistenti (cd. missing trader) che avevano importato dalla Cina centinaia di container, contenenti principalmente abbigliamento e accessori, transitati dalla Grecia e immessi in consumo in Italia dopo una serie di triangolazioni con svariate società “fantasma” italiane, bulgare e greche in evasione dell’IVA e dei dazi doganali, sottraendo a tassazione più di 500 milioni.

La liquidità illecita accumulata veniva poi “ripulita” mediante un sofisticato sistema di riciclaggio, realizzato dall’associazione per delinquere di matrice cinese mediante l’utilizzo di una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, situati in Civitanova Marche e Corridonia. Anch'essa posta sotto sequestro.

Complessivamente, per le attività in corso stanno operando 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.

seguiranno aggiornamenti