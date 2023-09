Giorgia Meloni: "Non ci sarà bisogno di chiedermi un passo indietro, lo capirò io molto prima di voi"

le interviste a Fabio Rampelli e Ignazio La Russa

Ci si confronta, dentro Fratelli d'Italia, ma senza stampa, dice chiaramente la presidente. Dopo un paio di minuti di immagini, i giornalisti vengono fatti accomodare fuori. Chi entra, alla spicciolata, come il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, nega subito vi siano divisioni interne. A presiedere i lavori dell'assemblea il presidente del Senato La Russa. Nessun conflitto d'interessi, dice. Lunghi applausi per la presidente Meloni, che ha portato il partito da un 4% al quasi 30% di oggi, ai vertici delle istituzioni a partire dal governo. Ora ci sono sfide importanti, le europee del prossimo anno, prima ancora la manovra finanziaria con le poche risorse che ci sono, ha sottolineato, ma è comunque una sfida, come il prossimo congresso, da fare dopo le europee, per poi soffermarsi sulle “continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi”, li ha chiamati, fino a parlare di fango sui familiari, come la sorella Arianna, da poco nominata responsabile della segreteria politica del partito, penalizzata perché mia sorella, dice la presidente. Non ci sarà bisogno di chiedermi un passo indietro, conclude.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e le interviste a Fabio Rampelli, vice presidente Camera dei Deputati, e a Ignazio La Russa, presidente del Senato