Giornata nazionale Risparmio energetico: il decalogo per “M'illumino di meno”

Cenare a lume di candela con ricette svuota-frigo, spostarsi in bici, piantare alberi. Sono diversi i gesti da compiere per partecipare all'iniziativa “M'illumino di meno”, organizzata dal 2005 dalla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar. Si celebra l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto sul clima, che prevedeva l'impegno dei Paesi industrializzati alla riduzione dei principali gas serra inquinanti. Ad oggi il problema principale è che gli Stati maggiormente responsabili delle emissioni (il 40% del totale) non sono tenuti a rispettarlo: la Cina e l'India grazie allo status di Paesi in via di sviluppo, gli Stati Uniti perché non lo hanno mai ratificato

. Oggi è anche la seconda Giornata Nazionale del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita per legge nel 2022. Aderiscono alle iniziative diverse istituzioni, regioni e Università. Gli edifici pubblici spengono simbolicamente le luci. Ma le proposte del Decalogo per risparmiare energia sono diverse: rinunciare all'auto per un giorno, optando per bici, mezzi pubblici o camminate; sensibilizzare studenti, colleghi e clienti e applicare l'economia circolare, condividendo con altri gli oggetti inutilizzati. Infine l'efficientamento energetico, come sbrinare il frigo o applicare un rompigetto ai rubinetti, e abbassare il riscaldamento, indossando abiti più pesanti.