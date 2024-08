Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: morto ragazzo di 22 anni al confine con San Marino

Incidente mortale questa mattina attorno alle 6 poco fuori dal confine di Dogana, in via Monte Cieco: a perdere la vita un giovane di 22 anni. L'auto, una Bmw targata San Marino, sarebbe di una società del Titano, mentre il giovane risulta residente a Santarcangelo.

Sulla dinamica del sinistro è al lavoro la Polizia Locale, giunta sul luogo per i rilievi. In base a quanto risulta dalle prime informazioni, il 22enne, nell'affrontare la curva, avrebbe perso il controllo del mezzo che sarebbe carambolato nella scarpata: l'auto si sarebbe cappottata più volte su se stessa e il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo dato che, pare, non indossasse le cinture di sicurezza.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'impatto, la strada è stata chiusa per diverse ore così da permettere i rilievi del caso.