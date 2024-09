Ridracoli: incidente grave in mountain bike, 31enne soccorsa in zona impervia

Incidente nel pomeriggio di sabato a Ridracoli per una 31enne, che stava procedendo in mountain bike lungo il sentiero che conduce alla diga, assieme ad un'altra ciclista. La donna, residente nel bolognese, a Calderara di Reno, è caduta violentemente riportando un trauma toracico.

La zona in cui si è verificato l'incidente, particolarmente isolata e difficile da raggiungere rapidamente a piedi, ha richiesto un intervento del Soccorso Alpino della Stazione di Monte Falco, che si è attivato nell'immediato per raggiungere la donna, mentre in contemporanea si è attivato l'elisoccorso di Ravenna per prestare le cure alla donna.

La paziente è stata recuperata tramite verricello e trasportata d'urgenza al Trauma Center di Cesena, per ricevere le cure necessarie.