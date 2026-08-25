Rimini, tamponamento sulla via Emilia: auto scaraventata nel fosso - FOTOGALLERY

Incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Santa Giustina di sulla SS9, all'altezza dell'intersezione con via Molino Ronci.

Secondo le prime informazioni, una Renault Clio, con a bordo due persone, che viaggiava in direzione Santarcangelo, avrebbe tamponato una Opel Agila, che dopo l'urto sarebbe stata scaraventata sulla corsia opposta per poi terminare la propria corsa nel fosso a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni necessarie per estrarre i feriti dai veicoli. Si è mobilitato anche il 118, intervenuto con tre ambulanze per prestare assistenza alle persone coinvolte e provvedere ai soccorsi. I feriti sono stati trasportati all'Ospedale Infermi di Rimini.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestire il traffico, è intervenuta la Polizia Stradale.











