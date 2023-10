Accordo Ue: San Marino e Andorra concordano una maggiore collaborazione

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari

Venerdì scorso il Segretario di Stato agli Esteri Beccari e il Primo Ministro andorrano Espot hanno avuto un dialogo in videoconferenza concordando una maggiore collaborazione per essere più forti e raggiungere nei prossimi mesi il migliore accordo possibile per i due paesi, con l'Ue. I due leader si sono scambiati opinioni sulle questioni più importanti ancora da negoziare, come i servizi finanziari, e hanno concordato, in una nota congiunta, sulla necessità che i team negoziali dei due paesi continuino a lavorare in modo coordinato per affrontare le specifiche questioni comuni ancora aperte e concludere il negoziato entro i prossimi mesi.

Quale la linea rossa condivisa da Andorra e San Marino sul protocollo dei servizi finanziari?

“È quella – risponde Beccari – di far sì che ci sia un approccio graduale, che tenga conto delle nostre caratteristiche e che non crei elementi di concorrenza svantaggiosi, per noi. Siamo di fronte alla necessità di adeguare il nostro sistema a quello europeo, anche se molto lavoro è già stato fatto. L'integrazione dei tre mercati deve essere fatta in modo che ci siano le condizioni di competere con le realtà europee. È una posizione che abbiamo avuto fin dall'inizio ed è la filosofia generale di molte parti dell'accordo”. Sul tema del negoziato Beccari, nel pomeriggio, è stato intervistato dalla tv pubblica andorrana e venerdì prossimo rivedrà Espot a Granada in occasione della riunione della Comunità Politica Europea. Per la prossima settimana, intanto, in agenda un nuovo round negoziale con la Commissione Ue e sul tavolo ci sarà proprio l'allegato sui servizi finanziari che, nel round precedente, era stato solo presentato da Bruxelles, senza entrare nel vivo della trattativa.

