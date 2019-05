Assestamento Bilancio: l'Aula accelera

L'Aula spinge sull'acceleratore. C'è l'impegno ad approvare l'assestamento di Bilancio entro la serata per poi aprire il comma, in seduta segreta, sul sistema bancario e finanziario con il riferimento del Segretario per le Finanze Eva Guidi e dibattito con tempi contingentati. Sotto la lente, in queste ore, i vari emendamenti per valutare quali accogliere o ritirare. Fra le proposte dell'opposizione quella, del Ps, sul rimborso delle subordinate Asset. Il progetto della maggioranza, lo ricordiamo, dopo il passaggio in Commissione attende l'esame in seconda lettura. Il Partito socialista vuole quindi accelerare per dare velocemente una risposta ai risparmiatori. Tornando all'assestamento - dopo l'accordo sul rinvio a settembre di un intervento normativo sul regime agevolato alle piccole imprese - rimangono forti dubbi di opposizione e Csu sulle misure contenute nel pacchetto crescita per favorire la realizzazione di progetti imprenditoriali pluriennali. Nel mirino il credito d'imposta e il reddito di sostentamento per gli under 50. Dito puntato contro “incentivi a pioggia concordati con aziende”, mancata concertazione ed eccessivo rinvio a decreti. Il Segretario Guidi spiega la volontà di sostenere le imprese che stanno avviando nuovi progetti con capitale proprio. Provvedimenti da mettere in campo con urgenza – sostiene il Governo – dato che l'economia non aspetta e se il sistema non è competitivo si corre il rischio che certi investimenti vengano fatti fuori confine. Dunque, l'Aula velocizza l'esame della legge. Il Governo ritira l'emendamento sulle assicurazioni private e presenta quello per la retribuzione agli studenti per prestazioni lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione e per attività di volontariato. Per l'opposizione è un altro articolo dal sapore clientelare. Respinge Guerrino Zanotti: “l'obiettivo – dice – è fare risparmiare allo Stato risorse. Tramite bando di concorso pubblico, gli interessati sostituiranno l'assunzione di personale dalle liste di avviamento al lavoro”. Si procede spediti con gli altri articoli. Il confronto è pacato.