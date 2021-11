Attesa in serata la ratifica del decreto Covid 188

Cominciato in Consiglio - poco prima della pausa delle 19,30 – il dibattito preliminare alla ratifica del decreto Covid che ha reintrodotto, tra le altre cose, l'obbligo di mascherina al chiuso. Numerosi gli emendamenti. Quelli del Governo mirano ad elevare, lievemente, le cautele già previste nel controllo degli accessi laddove non sia possibile garantire il distanziamento e ad introdurre protocolli Iss per l'ingresso a strutture sanitarie ma anche Enti e società dello Stato. Gli emendamenti presentati invece da Domani Motus Liberi puntano ad un approccio meno rigido – definito equilibrato - così come quelli del Gruppo Misto, tenendo in considerazione l'ampia copertura vaccinale a San Marino. Da Npr la proposta di vaccinazione obbligatoria delle badanti e anche dei dipendenti dei ristoranti. Miriam Farinelli, di RF, nel dibattito introduttivo si è intanto dichiarata favorevole all'obbligatorietà della vaccinazione anti-covid, invitando a valutare questa opzione prima che sia troppo tardi. D'accordo Gian Nicola Berti, di Npr. “qualora non si arrivi a superare le soglie di sicurezza”. Contrari a misure come il green pass italiano, invece, Zafferani di RF e Mirko Dolcini di Domani Motus Liberi che ha fatto notare come all'aumento dei contagi non corrisponda, in Repubblica, un aumento delle ospedalizzazioni. Favorevoli a tenere la guardia alta, guardando anche a cosa sta accadendo fuori dai confini ed in Europa, Eva Guidi di Libera e Pasquale Valentini del Pdcs. La ratifica del decreto impegnerà probabilmente l'intera seduta serale.