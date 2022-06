Concluso il primo congresso di Domani Motus Liberi. Forcellini Reffi rieletto presidente

Nel servizio Lorenzo Forcellini Reffi

Gli aderenti hanno dato nuovo mandato al partito per portare a termine i progetti iniziati. Da Domani Motus Liberi la promessa di “raggiungere i propri obiettivi”, in linea con il titolo del Congresso “Se non io chi? Se non ora quando? Verso il Domani una nuova cultura di partito”. Si guarda al futuro, dunque. “I contatti che abbiamo preso con Amazon, ad esempio – spiega il presidente appena rieletto Lorenzo Forcellini Reffi - dimostrano che San Marino è ancora uno Stato in cui i colossi vogliono investire. Se questa possibilità fallisce – avverte – non perdiamo solo noi, ma tutto il Paese”. “I personalismi sono l'ostacolo maggiore della politica che vuole migliorare il Paese”, afferma aprendo i lavori la presidente dell'assemblea congressuale Michela Pelliccioni. Mentre da Rete arriva il monito a “vivere la politica come passione e non come attaccamento alla poltrona”. “La buona politica la fanno le persone per bene – gli fa eco Npr –. E' il momento di fare squadra in maggioranza”.

Dal Pdcs l'invito a “non ripetere gli stessi errori del passato, creando una spaccatura tra una legislatura e l'altra”. Arrivano critiche sulla scarsa coesione in maggioranza da Repubblica futura, che però, assieme a Libera, apre alla collaborazione con Dml. "Prendiamo atto di tutte le aperture ricevute ieri sera dalle varie forze politiche - afferma Forcellini Reffi -, sia di maggioranza sia di opposizione. In merito credo che andremo ad aprire dei tavoli di dibattito sui temi da affrontare insieme". Votato anche il nuovo direttivo del partito (L'elenco qui sotto), che fungerà da coordinamento centrale. 15 i componenti. Mentre tre persone formano il Collegio dei Probiviri (Francesca Reffi, Rino Righi, Silvia Suzzivalli), con il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto. L'assemblea si è conclusa con la presentazione e la votazione della mozione finale: "Al suo interno - spiega il presidente di Dml - si parla della fisionomia del partito e del suo futuro, ad esempio, la struttura interna con punti di raccordo per portare Dml in tutti i Castelli. E poi sulla linea fuori confine, perché abbiamo notato molta stima da partiti stranieri, che fa ben sperare per un percorso di internazionalizzazione del partito".

Il nuovo direttivo: Mirella Andreini, Carlotta Andruccioli, Andrea Angelini, Simone Casadei, Mirko Dolcini, Lorenzo Forcellini Reffi, Stefano Ghiotti, Daniela Marchetti, Cinzia Matteoni, Michela Pelliccioni, Fabio Righi, Federico Righi, Leonardo Righi, Gaetano Troina, Elisa Zafferani.



Nel video l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, presidente Domani Motus Liberi