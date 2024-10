Congresso Psd, commozione del Segretario uscente: "Abbiamo ritrovato lo spirito di gruppo"

Secondo giorno di Congresso, al Teatro Titano, per il Psd che porterà, nel pomeriggio, all'elezione dei nuovi vertici del partito: candidati Luca Lazzari a segretario e Silvia Cecchetti come presidente. Nella serata di sabato 26 ottobre il discorso, commosso, del segretario uscente Gerardo Giovagnoli che, dopo 10 anni alla guida, ha rivendicato i risultati raggiunti anche sul piano elettorale, con uno "ritrovato spirito di gruppo".

Ora il partito guarda alla sfida europea, con l'Accordo di associazione e rafforzando le alleanze con i partiti 'fratelli' a Bruxelles. In parallelo, si punta sulle nuove generazioni valorizzando anche gli aderenti storici. Tra gli obiettivi politici interni: il maggiore avvicinamento delle forze a sinistra, guardando soprattutto a Libera e a Rete. Al momento si parla di idee.

Ma tra i partiti la Dc fa una puntualizzazione. Il segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini, plaude alla collaborazione, negli anni, con il Psd ma aggiunge: "La ricerca dell'unione a sinistra sia a favore del Paese e non contro qualcuno". Dunque un chiaro invito a non creare una formazione contro la Dc.

Al Titano proseguono i lavori. Numerosi gli ospiti italiani e internazionali: il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, il deputato Pd Andrea Gnassi, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, e tanti altri.

"C'è un fatto molto positivo - afferma Stefano Bonaccini - cioè la crescita del partito nostro omologo, dentro la famiglia dei socialisti e dei democratici europei. Siamo alla vigilia di qualcosa che dovrà essere perseguito: l'Accordo di associazione tra Unione europea, Repubblica di San Marino e Andorra. Su questo mi impegnerò, proprio perché credo che questa strada serva a San Marino. Un percorso di avvicinamento alle istituzioni europee, di una collaborazione più robusta".

"Il Partito Democratico e la Regione Emilia-Romagna - aggiunge Emma Petitti - è accanto al Psd perché abbiamo sfide comuni che riguardano il grande tema delle infrastrutture, della crescita, del lavoro, il turismo e le nuove politiche industriali in materia di turismo. Faremo la nostra parte".

"Partiti democratici come il Psd - spiega John Grech, segretario internazionale del Partito laburista maltese - sono fondamentali in questo momento critico a livello internazionale. Forze esterne stanno mettendo l'Europa sotto minaccia: abbiamo i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Il Psd deve contribuire a mantenere vivo il sogno europeo, specialmente qui a San Marino, e continuare a tenerci tutti uniti nella famiglia europea e nei valori europei".

Nel video le interviste a Stefano Bonaccini (presidente Pd ed europarlamentare), Emma Petitti (presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna) e John Grech (segretario internazionale del Partito laburista maltese)