Congresso: un team promuoverà il sistema paese

Il Governo punta su immagine e conoscenza di San Marino: un team di quattro persone promuoverà il sistema paese. Il suo compito – spiega il Segretario Teodoro Lonfernini – sarà costruire un progetto che arrivi ai media vicini e lontani. Si occuperà anche della comunicazione quotidiana delle singole Segreterie di Stato. A capo del team il giornalista Sergio Barducci. Gli altri componenti sono Laura Franciosi, Alan Gasperoni e Andrea Mularoni. Sul tavolo del Congresso di Stato anche turismo e territorio, con riflessioni per la ripresa dei lavori alla rotatoria di Murata, considerando l'urgenza di completarla con l'avvio della stagione estiva. Si discute, poi, di mobilità, per fare sì che le persone senza lavoro – probabilmente in alto numero dopo l'emergenza sanitaria – possano operare per il paese rendendosi disponibili a vari servizi di pubblico interesse. Una chiamata volontaria già prevista nel decreto legge del 2010 ma che da oggi – nei casi di risposta positiva - potrebbe prevedere un aumento dell'aliquota percepita: si ragiona su una percentuale fino ad un massimo del 10%.

Monica Fabbri