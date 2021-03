Cultura e formazione per vincere le sfide: i Giovani DC sottopongono a Belluzzi le loro proposte

Competenze per affrontare le sfide future: i Giovani Democratico Cristiani tornano a puntare i riflettori su cultura e formazione, settori su cui ritengono si debba investire per una gestione buona del debito. Una delegazione composta dal Presidente Lorenzo Bugli e da Enrico Arzilli, ha quindi incontrato il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi proprio per sottoporgli una serie di proposte per un utilizzo sostenibile e sano delle risorse derivanti dall'emissione dei Titano Bond. Una serie di idee per riformare e ammodernare scuola e università, ed offrire così alle nuove generazioni strumenti efficaci e giuste competenze per giocare un ruolo da protagonisti nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle relazioni internazionali. Saranno proprio i giovani – rimarcano i GDC – a dover ripagare il debito. “È a loro, dunque, che dobbiamo guardare nel pianificare strategie politiche di sviluppo per il Paese”. Strategie che dovranno ruotare intorno a cultura, formazione e istruzione – scrivono i giovani DC - così come alla nuova legge sull'imprenditoria giovanile, oggetto proprio in questi giorni di un confronto nel partito e in maggioranza”.