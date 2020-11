DPCM, l'invito alla responsabilità del sindaco Gnassi

Sulle misure interviene il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. “È il momento – scrive- in cui ognuno di noi deve fare il massimo per tentare di far sì che la nostra provincia non diventi, secondo i parametri del CTS e del governo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane zona rossa. Abbiamo il compito di far sì che quei numeri e quegli indici dell’Istituto superiore della sanità a cui siamo aggrappati, restino tali da poter permettere alle nostre comunità di evitare ulteriori restrizioni. Se il quadro cambia non si esiterà a prendere i provvedimenti necessari e più restrittivi".





"Come presidente di Anci Emilia Romagna - prosegue - sono costantemente in dialogo con i colleghi e con il presidente Decaro affinché lo Stato dia seguito agli impegni presi nel dl Ristori, sollecitando anche nuove misure di intervento nei prossimi provvedimenti economici allo studio da parte del Governo in queste ore” . Alle risorse della Regione Emilia Romagna si aggiunge l’intervento che faremo su TARI, COSAP e “Open Space” per tutto il 2021.