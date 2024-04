Elezioni: la partita delle coalizioni entra nel vivo

La scadenza per presentare candidati, liste e coalizioni si avvicina: entro il 30 Aprile i giochi dovranno essere chiusi. Qualche giorno in più, invece, per indicare gli apparentamenti.

Il Pdcs ha avviato con Alleanza Riformista una serie di incontri con le altre forze politiche, in cerca di convergenze su obiettivi e sfide della prossima legislatura. Pare però in alto mare l'idea di una coalizione a 4, rilanciata la scorsa settimana da Alessandro Mancini di AR, che invocava – tra le altre cose - un “Governo politico e non di compromesso”. L'idea della grande coalizione con Dc, AR, Psd, Libera e Ps non sembra infatti aver convinto tutti. In Libera ci sono forti resistenze, e il Partito conferma di non aver cambiato la sua linea: punta al mandato esplorativo. Tradotto: vuole fare la sua partita con Ps e Psd, poi si vedrà.

Vero è che l'incontro di mercoledì scorso è stato una prova di dialogo importante sulle cose da fare, per accorciare distanze e superare – nel nome del paese - le tensioni esplose con la nomina della Reggenza. Tanto che i vertici dei quattro partiti hanno tutti definito l'incontro positivo e costruttivo. Correre insieme, però, è un altro paio di maniche.

Lo stesso giorno delle dichiarazioni di Mancini, Matteo Rossi del PSD commentava: “Non ci interessa particolarmente di Alleanza Riformista” mentre Federico Pedini Amati, sui social, spingeva per due coalizioni diverse, concludendo: “Se deve essere ballottaggio, che sia”. Ma la partita non è finita, i giochi sono ancora in divenire. Intanto questa sera il Pdcs riunirà il Consiglio Centrale mentre, domani, il Psd incontrerà la stampa.