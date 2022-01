Il Consiglio conclude la seduta con la ratifica dei decreti

Tra gli otto decreti in ratifica solo alcuni sono stati 'scorporati' e quindi discussi ed emendati. Uno di questi riguarda il rimborso ai fiducianti della Smi, frodati o truffati dalla società finanziaria. Rimborsi che saranno attinti dall'apposito fondo straordinario istituito con la legge di bilancio del 2017. Da RF espresse perplessità perché – ha osservato Andrea Zafferani – si va a rimborsare persone che hanno fatto investimenti e quindi non sono semplici “risparmiatori”. Gli emendamenti proposti dal Governo precisano la platea degli aventi diritto, introducendo requisiti più stringenti rispetto al testo originario.

Altro decreto scorporato e modificato quello in tema di organizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'istituzione della figura della posizione organizzativa e l'accorpamento di alcuni uffici. Per le opposizioni, che hanno ricordato la contrarietà espressa dai sindacati, non c'è stato confronto e si va a limitare l'autonomia favorendo la lottizzazione politica. Al contrario, secondo il Segretario agli Interni Tonnini, si realizza un modello organizzativo flessibile con maggiore efficacia e autonomia della dirigenza.

Ratificato infine il decreto sul lavoro autonomo, portato dalla Segreteria Industria. Va a regolamentare un ampio spettro di nuove attività come l'influencer o il social media manager, senza gli obblighi previsti dalla legge del 2014 sulle ditte individuali, come una sede ad uso esclusivo ed altri costi fissi. Con emendamenti della maggioranza e del Governo, previsti controlli e sanzioni contro fenomeni distorsivi, come la dissimulazione del lavoro subordinato.