"L'astensionismo favorirebbe le forze conservatrici", l'appello al voto della coalizione Libera/Ps - Psd

È facendo leva su quella sintesi trovata per superare le divisioni del passato, mettendo da parte i personalismi nell'interesse del Paese in un'ottica progressista, che la coalizione di centrosinistra, ibera e Partito Socialista in una lista, il Psd nell'altra, tira le fila della campagna elettorale della quale si è sentita l'unico elemento di novità, confortata dall'entusiasmo con cui è stata accolta.

“Siamo l'unica forza progressista capace di controbilanciare quella conservatrice”. Accorato quindi l'appello al voto: "L'astensionismo favorirebbe le forze conservatrici".

Nello sguardo alla San Marino di domani, con focus su dossier e temi che hanno unito persone e simboli, l'orgoglio del peso che incarna una coalizione che punta al “mandato”, indispensabile alla formazione di un nuovo governo.

Debito estero, sanità, emergenza casa, opportunità, Europa. Negli ultimi messaggi, prima della chiusura di domani, l'appuntamento è nel pomeriggio a Borgo, in quella piazza Grande che incarna i valori riformisti, ribadita la scelta del metodo di confronto. Quello di una sinistra “che ascolta la cittadinanza, rispettosa seria e competente”. Se lo scontro è mancato, il dialogo no.

Nel video le interviste a Matteo Ciacci (Segretario Libera), Gerardo Giovagnoli (segretario PSD) ed Erik Casali (PS)