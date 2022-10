Libera su caro-bollette e assestamento di bilancio: "Maggioranza sempre più sganciata dalla realtà"

Parte dal dibattito consiliare, Libera per sottolineare la distanza sempre più marcata tra le problematiche che attanagliano i cittadini e i temi trattati in Aula, con una maggioranza “sganciata dalla realtà e ormai in campagna elettorale”, più occupata “a scontrarsi e a riposizionarsi”, “mentre il Paese – fa notare Luca Boschi – si prepara ad affrontare una crisi senza precedenti”. Aumenti delle bollette e balzo dell'inflazione ampiamente annunciati ma il Governo – aggiunge - non ha fatto nulla per prepararsi e “accantonare somme in aiuto di famiglie e imprese, continuando anzi a spendere e spandere in progetti non fondamentali”.

Matteo Ciacci provocatorio poi quando ipotizza che questi rincari raddoppiati servano semmai a creare un tesoretto per ripianare le perdite di AASS. Si guarda quindi ai conti pubblici, sempre più compromessi dall'indebitamento. Pollice verso sull'assestamento di bilancio “che vede un rialzo della spesa corrente di 40 milioni”.

Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, Segretario Libera