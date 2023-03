Mercoledì alla Farnesina la Commissione mista San Marino-Italia

Confronto su ambiti specifici, con concretezza, in una accelerazione ormai impressa ai rapporti bilaterali. Lo avevano anticipato proprio il Segretario Luca Beccari e il Ministro Antonio Tajani nell'incontro dello scorso febbraio: la Commissione mista San Marino-Italia si riunirà mercoledì alla Farnesina.

Con il Segretario agli Esteri Beccari, anche il Segretario alle Finanze, Marco Gatti, insieme a tecnici e staff di Segreterie. E paiono già chiari i temi in agenda, tra i tanti aperti: dalle telecomunicazioni ai trasporti, con le relative problematiche - come le multe - ma anche i nuovi progetti sull'Aeroporto Rimini-San Marino.

Scalo internazionale – ieri ha avviato la stagione estiva con un transito di 926 passeggeri in un solo giorno - che si vuole sempre più vettore di investimenti e di business: è della scorsa settimana la sottoscrizione dell'accordo con gli Emirati Arabi per sviluppare servizi aeroportuali di linea e si lavora anche a collaborazioni con Qatar e Arabia Saudita. Progettualità, delle quali Beccari ha riferito durante l'ultima Commissione Esteri, guardando naturalmente anche ai rapporti con Emilia-Romagna e Rimini. In un recente Consiglio Comunale tematico sul turismo, lo stesso Sindaco Jamil Sadegholvaad ha fissato il rilancio dell'aeroporto tra le priorità, richiamando, a proposito, la procedura di accordo per l'intesa istituzionale avviata con il Titano nell'estate, e che prevede, appunto, l'individuazione di nuove funzioni per le aree in possesso di San Marino all'interno dello scalo.