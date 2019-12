Morganti, di Libera, al Congresso di "Nessuno Tocchi Caino"

Giuseppe Morganti, di “Libera”, è intervenuto al Congresso dell'associazione “Nessuno tocchi Caino”, tenutosi al carcere milanese di “Opera”, con un discorso intitolato “L’utopia necessaria della società senza carcere”. Morganti ha detto in questo momento San Marino si trova a decidere se costruire un nuovo carcere, dove i diritti fondamentali siano maggiormente garantiti, oppure elaborare un programma che preveda l’applicazione di misure alternative alla detenzione, già in essere per i reati minori.